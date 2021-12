'오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환

외국인 순매수에 반도체株 강세…SK하이닉스 3%↑

[아시아경제 이민지 기자] 하락 출발했던 코스피가 오름세를 보이고 있다. 외국인 투자자들이 반도체 대형주를 대거 사들이며 코스피의 반등을 끌어낸 모습이다. 반면 코스닥지수는 1%에 가까운 하락세를 이어가고 있다.

2일 오전 10시 38분 코스피는 전 거래일 대비 0.41%(11.87포인트) 오른 2911.59를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.86%(25.08포인트) 내린 2874.64로 장을 시작한 후 상승과 하락을 이어가며 롤러코스터 장세를 연출했다.

현재는 외국인들의 수급이 늘면서 상승세를 확대하고 있다. 투자자동향을 보면 외국인 홀로 순매수 규모를 늘리고 있다 외국인은 2042억원어치 주식을 샀고 개인과 기관은 각각 823억원, 1305억원어치 주식을 팔았다.

외국인들은 반도체 대형주들을 대거 사들이는 모습이다. 코스피 시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,300 전일대비 900 등락률 +1.21% 거래량 12,052,962 전일가 74,400 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소[클릭 e종목] “삼성전자, 예상을 넘어서는 4분기 디램 수요” close 와 SK하이닉스는 전 거래일 대비 각각 0.67%, 3.08% 상승했다. 외국인은 현재 이들 주식을 각각 149만주, 46만주가량 순매수했다. 전일 마이크론이 대만의 UMC와 협력해 공급망 불안을 없앨 것이란 소식에 1.37% 상승한 가운데 공급망 개선으로 반도체 관련 기업들의 실적이 나아질 수 있다는 시각이 확대되면서 투자심리가 확대된 것으로 분석된다.

업종별로 보면 종이·목재(1.95%), 보험(1.02%), 건설업(1.1%), 유통업(0.86%), 운수창고(0.85%), 기계(0.90%), 전기전자(0.71%) 순으로 집계됐다. 종이·목재 기업 중에선 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 2,645 전일대비 215 등락률 +8.85% 거래량 4,983,378 전일가 2,430 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up![특징주]대영포장 골판지 가격 인상 소식에 강세대영포장, 300억원 규모 전환사채 발행 close (8.2%), 태림포장 태림포장 011280 | 코스피 증권정보 현재가 4,385 전일대비 160 등락률 +3.79% 거래량 598,800 전일가 4,225 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 '쿠팡관련주'만 보지 말고 나도 좀 봐줄래?! [특징주] 설 상자대란?.. 포장·제지株 '상승'태림포장, 골판지 제조 테마 상승세에 5.17% ↑ close (4.2%), 페이퍼코리아 페이퍼코리아 001020 | 코스피 증권정보 현재가 1,480 전일대비 50 등락률 +3.50% 거래량 28,756 전일가 1,430 2021.12.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일[e공시 눈에 띄네] 코스피-31일페이퍼코리아, 지난해 영업이익 346억원…흑자전환 close (3.8%) 순으로 상승 폭이 컸는데 오미크론 변이바이러스 확산에 따른 비대면 소비가 늘어날 수 있다는 시각이 영향을 준 것으로 풀이된다. 이외에 시총 상위주 중에선 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 397,000 전일대비 7,000 등락률 +1.79% 거래량 243,161 전일가 390,000 2021.12.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소[e공시 눈에 띄네]코스피-1일外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close (0.26%), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 495,000 전일대비 6,000 등락률 +1.23% 거래량 104,111 전일가 489,000 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피 연중 최저점 떨어진날, 공매도 1조원 폭탄[클릭 e종목] "크래프톤, 글로벌 1위 프리미엄에 외형·수익성 모두 성장 전망"[클릭 e종목]"크래프톤, 스튜디오 인수로 성장 잠재력↑" close (0.61%), KB 금융(0.19%)가 올랐고 카카오(-1.63%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 715,000 전일대비 3,000 등락률 -0.42% 거래량 133,898 전일가 718,000 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감'ABS부터 생분해까지 전 제품 온라인 판매하는 LG화학 close (-0.56%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 7,000 등락률 -1.01% 거래량 100,940 전일가 693,000 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승 close (-1.15%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 659,057 전일가 81,200 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제기아, 11월 22.2만대 판매…반도체 수급난 지속 close (-0.49%) 등은 하락했다.

코스닥지수는 같은 시각 0.22%(2.13포인트) 내린 975.02를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 1%(9.81포인트) 하락한 967.34로 장을 시작했지만 오전 중 낙폭을 축소하는 모양새다. 코스닥시장에선 개인 홀로 944억원어치 주식을 사들였고 외국인과 기관은 각각 584억원, 314억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 반도체(3.02%), 정보기기(2.77%), 컴퓨터서비스(1.78%), 의료·정밀기기(1.61%)순으로 오름세를 보였다. 반도체 관련 종목 중에선 주성엔지니어링 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 증권정보 현재가 18,250 전일대비 1,400 등락률 +8.31% 거래량 3,820,980 전일가 16,850 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 주성엔지니어링, 태양광 제조장비 471억원 수주주성엔지니어링, 471억원 규모 태양전지 제조장비 수주[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일 close (8.9%), 에프에스티 에프에스티 036810 | 코스닥 증권정보 현재가 24,200 전일대비 1,500 등락률 +6.61% 거래량 223,324 전일가 22,700 2021.12.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 에프에스티, 자회사 300억 규모 채무보증 결정[클릭 e종목]"에프에스티, 삼성전자 지분투자로 날개 달았다" 에프에스티, 작년 매출 32% 증가…주당 100원 현금배당 close (7.4%), 네패스 네패스 033640 | 코스닥 증권정보 현재가 36,200 전일대비 2,550 등락률 +7.58% 거래량 576,759 전일가 33,650 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-5일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일[클릭 e종목]네패스, 중장기 방향성 '긍정적 신호·새로운 위상' close (7.5%) 순으로 상승폭이 컸다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,200 전일대비 1,400 등락률 -1.69% 거래량 215,527 전일가 82,600 2021.12.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승 close (-1.94%), 에코프로비엠(-4.69%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 116,300 전일대비 11,400 등락률 -8.93% 거래량 677,116 전일가 127,700 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승 close (-8.54%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 201,600 전일대비 11,200 등락률 -5.26% 거래량 543,462 전일가 212,800 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승 close (-5.03%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 91,900 전일대비 4,800 등락률 -4.96% 거래량 1,356,792 전일가 96,700 2021.12.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승 close (-5.38%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 166,800 전일대비 18,100 등락률 -9.79% 거래량 1,895,417 전일가 184,900 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승 close (-9.52%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 119,300 전일대비 2,800 등락률 -2.29% 거래량 96,871 전일가 122,100 2021.12.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승수출 호조에 코스피 1%대 상승…코스닥도 상승반전 close (-2.38%) 등은 하락했고 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 68,500 전일대비 1,000 등락률 -1.44% 거래량 453,799 전일가 69,500 2021.12.02 11:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승 close 은 홀로 0.86% 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr