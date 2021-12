美·EU 2~3일 고위급 회담…中 대응전략 논의 '대만 문제도 포함'

[아시아경제 박병희 기자] 미국과 유럽연합(EU)이 오는 2~3일 중국, 인도태평양 대응 전략을 논의하기 위한 고위급 회담을 한다.

1일(현지시간) 미국 국무부에 따르면 웬디 셔먼 국무부 부장관과 스테파노 사니노 대외관계청(EEAS) 사무총장은 2일 중국을 주제로 한 양자 대화를 한다. 지난 5월에 이어 두 번째 회의다.

두 사람은 3일 인도태평양 문제에 관한 고위급 협의를 하고 미 싱크탱크 브루킹스연구소가 주최하는 화상 대담에 참여한다.

EEAS는 EU의 대외정책을 총괄하는 기관이다.

국무부 당국자는 이날 언론 브리핑에서 대중국 정책과 관련해 경제, 기술, 인권, 다자주의, 안보 등 미국과 EU가 협력할 수 있는 분야에 초점을 맞출 것이라고 설명했다. 아울러 "지난 5월 1차 회의 때보다 강력한 성명이 나오고 훨씬 더 광범위하고 구체적인 주제를 다룰 것으로 예상한다"고 말했다.

이 당국자는 미중 갈등의 핵심 쟁점으로 부상한 대만 문제도 이번 회의 때 논의될 것이라고 전했다.

