맘스터치, 새 광고 캠페인 ‘엄마를 찾아서’ 공개

[아시아경제 문혜원 기자]맘스터치는 새 광고 캠페인 ‘엄마를 찾아서’ 영상을 공개했다고 2일 밝혔다.

영상에서 맘스터치는 엄마의 정성과 손길이 담긴 맛있는 치킨을 찾기 위해 노력하는 모습을 예측불허의 전개와 유머러스한 화법으로 풀어냈다.

영상은 ‘맘스터치가 진짜 엄마의 맛을 찾기 위한 여정을 떠난다’는 독특한 콘셉트에 전속 모델인 송중기를 필두로 조민수, 정웅인, 유재명, 박호산, 장영남, 염혜란 등 역대급 캐스팅이 더해져 기대감을 자아낸다. 유쾌한 B급 유머 코드, 반전에 반전을 거듭하는 크리에이티브한 스토리텔링을 통해 마치 영화를 보는 듯한 몰입감을 선사한다.

영상에서 광고 제작사 감독으로 분한 송중기는 맘스터치 임직원들에게 기존 치킨 광고의 클리셰에서 벗어난 새로운 광고 기획을 제안한다. 그리고 공개되는 파격적인 3편의 광고 시리즈, 임직원들의 열띤 찬반 논쟁은 시종일관 웃음과 반전을 거듭하며 누구도 예상치 못한 결말로 이어진다. 새 광고 캠페인은 ’일부러 찾아보는 광고’로 유명한 ‘돌고래유괴단’이 제작을 맡았다.

한편 엄마를 찾아서는 맘스터치 홈페이지 및 전국 맘스터치 매장에 비치된 포스터 및 영화 티켓(전단지) QR코드를 통해서도 확인할 수 있다. 내달 15일까지 자사 공식 유튜브 채널을 구독하고, 영상 감상평을 댓글로 남긴 고객 가운데 100명을 추첨해 경품을 증정하는 이벤트도 진행한다.

