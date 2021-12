현대차, 리비아에 장애인용 차량 2300대 공급

리비아 사회연대기금펀드투자청과 공급계약 체결

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 리비아 사회복지부 산하기관 사회연대기금펀드투자청과 장애인용 차량 공급계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 계약에 따라 현대차는 내년 중 투싼 800대, 아반떼(현지명 엘란트라) 700대, 크레타 800대 등 총 2300대를 리비아 내전 피해 장애인들을 위해 공급한다.

사회연대기금펀드투자청은 리비아 내전으로 고통받는 사회 취약계층과 장애인 복지를 위해 설립된 공공기금 관리기관이다. 내전 피해 장애인을 위한 차량구입 지원 프로그램으로 차량 구입가의 50%를 지원해 준다.

장애인용으로 공급되는 현대차 차량엔 하지 장애가 있는 경우를 감안해 손으로 가속 페달이나 브레이크를 조작할 수 있는 핸드 컨트롤러, 한 손으로 운전대를 조작해야 하는 운전자를 위한 핸들 선회장치 등이 부착된다.

이외에도 현대차는 코로나19 환자의 긴급 호송을 위한 구급차 2대를 리비아 정부에 기증키로 했다. 정방선 현대차 아중동권역본부장은 "리비아 정부와 맺은 이번 파트너십은 아프리카 시장에서의 중요한 이정표가 될 것"이라며 "이번 협력을 통해 리비아에서 누구나 이동의 자유를 누리도록 지속 노력하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr