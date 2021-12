'경기 전통시장·상점가 특성화' 지원‥ 내년 45억 투자

총 3개 사업 14곳, 경기도와 시·군비 매칭‥ 전담 전문인력 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도와 경기도시장상권진흥원이 내년에 14곳 내외의 전통시장과 상점가를 대상으로 특성화 사업을 추진한다.

2일 경기도는 이 같은 내용의 '2022년 경기도 전통시장 및 상점가 활성화를 위한 종합 지원사업' 계획을 밝히고, 사업 대상 조기 선정을 위한 공모를 오는 31일까지 진행한다.

특성화 사업은 전통시장·골목상권·5일장 등과 연계한 장소에 다양한 지역주체들이 누구나 판매자(Seller)로 참여하는 '공유 상업공간'을 조성, 상인과 주민이 어울리는 커뮤니티 형성과 상권 활성화를 도모하는 게 골자다.

도와 시·군비 매칭으로 약 45억 원 규모를 투입하는 사업 공모 대상은 '전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법'에 의한 전통시장과 상점가 등이며, 지역발전계획과 연계해 추진하거나 중·장기발전계획을 수립한 곳을 우선 선정할 예정이다.

공모 분야는 ▲경기도형 혁신시장(3곳) ▲경기 우수시장(1곳) ▲상생발전형 경기 공유마켓(10곳) 으로 1곳당 시비 매칭을 통해 최대 10억 원까지 사업비를 지원받을 수 있다.

'경기도형 혁신시장'은 가격·원산지 표시 강화, 위생·청결 강화, 콘텐츠 개발 등을 1곳 당 5억 원 내에서 지원해 '가고 싶은 전통시장'으로 변모를 꾀하는 사업이다.

'경기 우수시장'은 1곳 당 10억 원을 투자해 시장 특성화 요소 고도화와 지속 성장을 위한 하드웨어·소프트웨어·휴먼웨어 등 지원 가능한 전 분야에 맞춤형 종합지원을 한다.

'상생발전형 경기 공유마켓'은 전통시장 내 유휴공간을 활용해 공유마켓 시설 조성과 각종 이벤트 행사를 지원하는 사업으로, 1곳 당 최대 2억 원의 사업비를 지원한다.

도는 이번 3개 사업의 효과 극대화를 위해 사업 전담 전문인력 지원도 한다. 사업 신청은 경기도 홈페이지 또는 경상원 홈페이지를 통해 하면 된다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr