[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로가 신메뉴 ‘파인애플떡갈비피자’를 출시했다고 2일 밝혔다.

파인애플떡갈비피자는 한 쪽은 파인애플로, 다른 한 쪽은 떡갈비로 채워 서로 다른 두 가지 맛을 피자 한 판에 담아 선명한 대비 속 조화를 느낄 수 있는 이색 피자다.

한돈을 사용한 떡갈비가 들어간 부분에는 떡갈비 외에 국내산 꽈리고추 튀김, 페페로니와 스모크햄을 올렸으며 통으로 자른 파인애플이 들어간 부분에는 진한 향의 고르곤졸라 치즈, 고소한 체다치즈를 추가했다.

피자알볼로는 신메뉴 출시를 기념해 이날부터 오는 19일까지 사이드 메뉴 추가 증정 프로모션을 진행한다. 파인애플떡갈비피자 L 사이즈 주문 시 사이드 신메뉴 ‘떡갈비치즈오븐스파게티’를 무료로 증정한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr