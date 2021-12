김종인, 방송 출연 1시간 전 돌연 취소…CBS 측 "방송은 선대위 아냐"

CBS '한판승부' 측 "일방적 취소 통보…매우 유감이다"

김 전 위원장, 1일 오전 박용진 출판기념회 참석

선대위 인선 등 내홍 빚는 野 두고 "무슨 일인지 모른다"

[아시아경제 임주형 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 1일 출연 예정이었던 라디오 방송 일정을 돌연 취소한 것으로 드러났다. 제작진은 생방송 진행 약 1시간 전 김 전 위원장 측으로부터 취소 통보를 받은 것으로 전해졌다.

CBS 라디오 시사 프로그램 '한판승부' 진행을 맡은 방송인 박재홍씨는 1일 자신의 페이스북에 "오늘 '한판승부' 100회 특집 1부에서는 예고 드린 대로 당초 김종인 전 비대위원장의 스튜디오 출연이 예정돼 있었다. 그런데 생방송 1시간여 전 일방적으로 출연 취소 통보를 하셨다"라고 밝혔다.

이어 "CBS 제작진은 이를 매우 유감스럽게 생각한다"며 "방송은 선거대책위원회가 아니라 공공재다. 청취자와의 약속인 것"이라고 지적했다.

그러면서 "여러 사정이 있으셨겠지만, 지금까지도 아무런 사과 말씀 없이 일방적인 방송 출연 취소 통보에 다시 한번 강력한 유감을 표한다"라고 덧붙였다.

'한판승부'는 매주 평일 오후 6시25분부터 8시까지 방송되는 시사 프로그램이다. 박씨의 글에 따르면 김 전 위원장 측은 오후 5시25분께 방송 출연 취소 통보를 한 것으로 보인다.

김 전 위원장은 이날 서울 종로구 교보타워에서 열린 박용진 더불어민주당 의원 출판기념회에 참석했다. 박 의원은 지난 2016년 김 전 위원장이 민주당 비대위원장을 지내던 당시 비서실장을 역임한 바 있다.

이날 행사 축사에서 김 전 위원장은 "대선 경선 과정에서 바라던 것은 우리나라도 패기 있는 젊은 후보가 나와서 나라를 한번 이끌면 나라가 과거보다 달라지지 않겠냐는 것"이라며 "1970년 이후 출생한 사람이 한번 대통령이 됐으면 하는 바람이었는데, 70년 이후 출생한 경선 후보는 박 의원밖에 없었다. 이번에는 실패했다고 하겠지만, 다음에는 소기의 목적을 달성하기를 바란다"고 격려했다.

이 자리에서 김 전 위원장은 취재진으로부터 '최근 국민의힘 내부에서 빚어진 내홍을 어떻게 생각하느냐'는 질문을 받고 "나는 전혀 거기서 무슨 일이 벌어지는지 모른다"라고 일축했다.

이준석 국민의힘 대표와 통화한 적 있느냐는 질문에는 "전혀, 아무런 연락도 없었다"라고 덧붙였다. 또 민주당 선대위 합류 가능성을 묻는 말에는 "쓸데없는 소리 하지 말라"며 선을 그었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr