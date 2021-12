민성훈 '투자의 미래'

‘ESG’를 집중적으로 분석해 집필한 저작이다. 투자론과 금융론에 정통한 저자는 투자라는 또 다른 관점에서 ESG를 조망하면서 투자자와 예비투자자들이 ESG와 자본시장의 관계를 머릿속에 잘 그려 내도록 안내한다. ‘자산운용자의 ESG경영 촉구’, ‘자산소유자의 ESG투자 선언’, ‘세계 정상들의 온실가스 감축계획 발표’ 등의 뉴스를 손꼽으며, ESG문제, ESG투자의 전략, ESG투자의 현황 등을 설명한다.

(투자의 미래 ESG / 민성훈 / 한숲)

