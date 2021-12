정부, 미래車 전문인력 내년 2000여명 육성…미래차 전환 지원 강화

산업부 등, '자동차산업 분야 인력사업 설명회' 개최…투자비 보조·공제상품 및 융자 지원

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 자동차 산업의 신속한 미래차 전환을 지원하기 위해 내년 2000여명의 전문인력을 육성한다. 미래차 분야로 직무를 전환하는 데 필요한 각종 투자 비용을 보조하고 중소기업 재직자를 위한 다양한 공제 상품 및 융자도 지원한다.

산업통상자원부, 고용노동부, 중소벤처기업부는 2일 한국산업단지공단 광주지역본부에서 부처 합동으로 '자동차산업 분야 인력사업 설명회'를 열고 이 같은 계획을 발표했다.

산업부는 내연기관에서 미래차로 패러다임이 변화하는 데 맞춰 인력양성 사업 투자액을 올해 105억원에서 내년 259억원, 인력양성 규모를 1100명에서 2300명으로 늘리기로 했다.

세부적으로 미래차 전환을 위한 전략수립·사업기획, 친환경차·자율주행·커넥티드 등 핵심기술 연구개발(R&D) 관련 교육과정을 운영하는 '미래형자동차 사업재편 준비인력 역량강화' 사업을 내년에 신규로 추진한다. 교육기관 선정, 교육과정 개발 등의 절차를 거쳐 내년 2분기부터 리더급 100명, 실무자급 170명 등 연간 270명을 양성한다는 구상이다.

'미래형자동차 현장인력양성사업'은 내년부터 호남권과 강원권을 대상 지역으로 추가하고, 교육 인원도 올해 600명에서 내년 920명으로 확대한다.

중장년층 실직자를 대상으로 자동차 분야 자동화제어(스마트팩토리), 품질관리 등의 과정을 교육한 뒤 고용부의 워크넷과 연계해 채용까지 패키지 형태로 지원하는 '현장밀착형 직업훈련지원사업'도 추진한다.

아울러 산업부는 친환경차 및 자율주행 분야에서 실무역량을 갖춘 석·박사급 고급 인력을 2026년까지 총 1200명 양성하기로 했다. 대학 학부과정에 미래차 융합전공이 확대될 수 있도록 교육부의 '혁신인재양성사업' 플랫폼을 활용해 내년부터 2024년까지 3년간 전국 15개 대학을 선발·지원할 계획이다.

고용부는 직무능력표준(NCS) 기업활용 컨설팅을 활용해 자동차 부품기업 등에 미래차 전환에 필요한 조직·직무재설계 및 교육·훈련 프로그램을 제공한다. 재직 중 유급휴가훈련을 통해 직무를 전환할 수 있도록 인건비와 훈련비도 지원한다.

또한 직업훈련이 시급하게 필요한 산업을 선정하고 산업계 및 종사자가 희망하는 훈련과정을 발굴·개선해 '산업구조변화대응 등 특화훈련'을 확대할 방침이다. 노동전환특화 공동훈련센터는 기업·대학·연구원 등에서 재직자(채용예정자 포함)에게 직무전환 훈련을 제공하는 경우 장비구축 비용을 1년차에 최대 1억원, 2~5년차에 최대 5억원을 보조한다.

중기부는 중소기업 재직자를 대상으로 중소기업 계약학과를 통해 학위 취득 교육비의 65~100%를 지원한다. 연구기관·대학·기업 등에서 높은 경력을 쌓은 신진 연구인력의 채용과 파견근무 확대를 위해서는 연구인력 연간 인건비의 50% 내외를 보조할 예정이다. 또한 다양한 내일채움공제 상품을 운용해 중소기업 재직자의 목돈 마련을 지원하고 장기 재직을 유도하고 3000억원 규모의 자금 융자 지원도 추진한다.

이 밖에 사업전환과 노동전환을 일괄지원하는 '구조혁신지원센터'를 내년에 신설하고 '중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법'을 개정해 지원대상 범위를 확대할 방침이다.

부처 합동 인력사업 설명회는 이날 호남권(광주)을 시작으로 7일 동남권(울산), 9일 충청권(천안), 14일 대경권(대구), 16일 수도권(서울)에서 차례로 열린다.

