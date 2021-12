국내도 5명 오미크론 확인…인천 부부사례 외 경기도 50대 2명 추가(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국내에서 코로나19 새로운 변이 바이러스인 '오미크론 변이' 감염 사례가 처음 확인됐다. 특히 나이지리아서 입국한 인천 거주 40대 부부·지인·동거가족 이외에 다른 항공편으로 나이지리아서 입국한 경기도 거주 50대 여성 2명도 오미크론 변이로 확인되면서 국내 확산 가능성이 커졌다.

1일 방역당국에 따르면 변이 확정을 위한 전장유전체 검사 결과 전날 오미크론 변이 감염 의심자로 분류됐던 40대 부부와 이들의 지인인 30대 남성 1명, 해외 입국 확진자 2명을 더해 총 5명이 오미크론 변이에 감염된 것으로 최종 확인됐다. 당초 오미크론 감염 부부의 지인으로 확진 판정을 받은 지인은 40대가 아닌 30대로 확인됐다.

확진자 가운데 40대 부부는 지난달 14∼23일 나이지리아를 방문한 뒤 24일 귀국해 입국 당일 거주지 보건소에서 검사해 25일 코로나19 확진 판정을 받았다. 이후 지인 1명과 동거가족인 10대 자녀 1명이 추가로 확진됐다. 이들 부부는 모더나 백신 접종완료자로 격리면제 대상자였기 때문에 시설격리되지 않았다.

또 오미크론 변이가 확인된 사례들에 대한 접촉자 추적관리를 통해 30대 지인의 가족 2명(부인·장모)과 30대 지인 1명이 추가로 확진됐고 이들 3명에 대한 전장 유전체 분석이 진행 중이다.

현재까지 인천 부부가 이용한 동일 항공기 탑승자 대상 검사에서 추가 확진된 1명은 변이분석 결과 델타로 확인됐으며, 인천 부부와 공동 거주시설 생활자 8명에 대한 검사도 진행 중이다.

방역당국은 인천 부부 사례 외 해외입국 확진자를 대상으로 오미크론 변이를 분석한 결과 이날 2건의 오미크론 변이를 추가 확인하고 접촉자 추적관리에 나섰다.

지인관계인 50대 여성 2명은 지난달 13~22일 나이지리아를 방문했으며 23일 입국해 다음날 확진 판정을 받았다. 이들 2명은 미접종자로 자가격리중이었으며, 24일 확진 뒤 현재는 재택치료 중이다. 현재까지 증상 경과에서 특이사항은 보고되지 않았다.

