참여자치21 "광주시 보편재난지원금 조건부 지지"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 시민단체가 광주시가 추진 중인 보편재난지원금 지급에 대해 조건부 지지 의사를 밝혔다.

참여자치21은 1일 성명서를 통해 "광주시의 보편재난지원금 지급과 관련한 논란이 계속되고 있다"며 "논란이 제기되는 핵심쟁점에 대해 입장을 밝혔다.

단체는 "정부는 코로나 19와 같이 예기치 않은 재난으로 인한 공동체의 피해로부터 공동체를 보호할 의무가 있다"며 "중앙 정부이든 지방정부이든 정부 차원의 재난지원금 지급이 시급히 이루어져야 한다"고 말했다.

이어 지급 시기를 논란에 대해 "이와 같은 의혹은 무엇보다도 그동안 시의 정책에서 이런 특별한 재난으로부터 시민의 안전과 삶을 지키기 위한 과감하고 선제적 대응이 부족했기 때문에 증폭됐다"며 "그럼에도 불구하고 우리는 객관적으로 서민 생활 안정과 지역 경제 활성화라는 정책 효과가 높다면 이를 시행해야 한다고 생각한다"고 강조했다.

그러면서 단체는 "재정자립이 어려운 지방정부 입장에서 1000억이 넘는 재원이 소요되는 사업을 둘러싸고 논란이 이는 것은 당연한 일이다"며 “광주시는 이번 기회에 이런 논란이 이는 이유를 자세히 살펴, 시민들의 삶을 발전시키기 위한 정책 마련에 더욱 노력해주기 바란다"고 요구했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr