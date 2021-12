‘목포문학박람회’ 객관적 평가…목포 알리고 지역 살렸다

직접경제효과 40억원, 목포 인지도·호감도 상승

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전국 최초로 문학을 주제로 개최된 ‘2021 목포문학박람회’가 전남 목포시의 경제효과, 만족도 등에서 긍정적인 평가를 거둔 것으로 나타났다.

1일 시에 따르면, 문학박람회에 대한 평가를 위해 (사)남도관광정책연구원에 ‘2021 목포문학박람회 평가분석 연구 용역’을 의뢰했다.

용역에서는 박람회장을 찾은 현장 방문자 533명을 대상으로 조사 및 인터뷰를 실시했는데 응답자들은 ‘목포시 인지도 및 호감도 상승’(93%), ‘목포 문화예술산업 및 관광산업 발전 기여’(92%) 등의 효과가 있을 것으로 대답했다.

행사 전반에 대한 성과항목 평균 점수도 90점을 넘는 등 만족도가 전반적으로 높은 것으로 나타났다.

문화체육관광부 문화관광축제 자체성과 평가지침 기준으로 산출한 직접 경제 효과는 목포거주 방문객 15억 원, 외지방문객 24억 5천만 원 등 약 39억 5천만 원으로 분석됐다. 방문객 평균 지출 비용은 1인당 목포시 방문객 5만 5510원, 외지방문객 9만 8910원으로 조사됐다.

지역주민과 외지방문객은 52%와 48%로 각각 나타났는데 특히 자녀 동반 가족단위 방문객과 20-30대 방문객이 많았다. 현장 체험학습의 기회를 제공함에 따라 학생들의 참여가 많았고, 직업군에서는 사무직과 전문직이 높았다.

만족도 조사에는 만족이 91.5%로 압도적으로 높았다. 프로그램에서는 다양한 전시관 운영 및 문학관련 공연 등 프로그램, 웰니스테라피존 등에 대한 만족도가 매우 높은 것으로 나타났다.

이는 차기 박람회에 대한 기대감으로도 이어져 차기 박람회에 대한 재방문 의사가 89.1%로 압도적으로 높았다. 타인 방문 권유 여부에 대해서도 89.7%가 ‘의사있음’으로 크게 높았다.

김종식 목포시장은 “문학박람회에 대한 만족도가 평가분석결과에서도 문학박람회 현장에서 체감한 여론과 다르지 않게 매우 높게 나타났다”면서 “박람회 기간 연장에 대한 요청이 많았는데 차기 박람회는 이번 평가분석 결과를 토대로 보다 조직적인 행사 운영과 내실 있는 프로그램에 중점을 두고 준비하겠다”고 밝혔다.

한편 시는 문학박람회 주제관을 시설 정비 등을 거쳐 12월 7일부터 상설전시관으로 운영할 계획이다.

