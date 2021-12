이상홍 조선대병원 교수 '무등의림상' 학술상 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이상홍 조선대학교병원 정형외과 교수가 ‘무등의림상’ 학술상을 수상했다.

무등의림상은 광주광역시의사회가 매년 광주의사의 날을 맞아 광주지역의 의료 및 학술 분야에 공헌한 의사에게 수여하는 의미 있는 상이다.

이 교수는 대한정형외과학회 이사, 국문학회지편집위원, 학술상심사위원회 위원, 정형의학연구위원회 위원, 대한고관절학회 회장·골절연구위원회 위원장·학술위원장을 역임했다.

현재까지 고관절 분야의 SCI 논문을 포함해 140여편의 논문과 미국정형외과학회에서 발행하는 Orthopaedic Knowledge Update와 대한고관절학회에서 발간하는 고관절학 교과서 등에 공동저자로 참여했다.

또 정형외과장, 홍보과장, 교육연구부장, 기획실장 등을 거쳐 제21대 조선대학교병원장을 역임하기도 했다.

병원장 재임시 국책사업인 광주광역시 치매센터와 바이오·의료기술 개발 사업 유치, 전국 최초 권역 감염병 전문병원 선정 등 국민보건 향상과 의학발전에 많은 기여했다.

이밖에도 지난 1989년부터 조선대학교 의과대학 교수로 약 33년간 재직하면서 의과대학과 대학원 교육을 통해 후학 양성에도 힘썼으며, 조선대병원에서 근무하면서 현재까지 86명의 정형외과 전문의를 배출하여 지역 의료발전에 기여했다.

