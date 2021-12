서울시, 장기 휴원 해제 어린이집에 투명마스크 4만 5000매 긴급지원

어린이집 4939개소 영아반 보육교사 2만 2574명에 투명마스크 2매씩

보육교사 얼굴표정과 입모양 보이는 투명마스크로 영유아 언어발달·정서교감 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 어린이집이 장기간 휴원을 해제하고 지난 10월부터 정상 개원함에 따라 방역을 철저히 지키면서도 보육현장의 일상을 회복할 수 있도록 서울시내 전체 어린이집에 투명마스크 4만5000매를 긴급 지원한다. 투명마스크는 보육교사의 얼굴표정과 입모양이 보이는 마스크다.

2일 서울시는 보육교사의 마스크 착용 장기화로 성장기 영아들의 언어발달이 지연될 수 있다는 우려와 애로사항을 해소하기 위해 보육현장에서 필요로 하는 물품을 핀셋 지원한다고 밝혔다.

코로나19로 마스크 착용이 장기화되면서 보육교사들의 얼굴표정과 입모양을 보기 어려운 성장기 영아들의 언어발달이 지연될 수 있다는 우려가 제기됨에 따라 시는 투명마스크 지원을 통해 영유아의 언어발달과 정서교감을 이끌어낸다는 계획이다.

서울시는 서울시내 전체 어린이집 4939개소의 영아반 보육교사 22,574명에게 투명마스크를 2매씩 지원한다. 각 자치구를 통해 12월 중에 배부된다. 전액 시비를 투입, 일괄 구매함으로써 구매단가를 낮추고 전 자치구에 형평성 있게 지원할 수 있게 했다.

한편 서울시는 올해 상반기(2~6월)에는 어린이집 방역안전망 구축을 위해 공모사업을 통해 12개 자치구에 20억원을 지급해 열화상카메라, 공기살균기, 비접촉식 체온계 등에 대한 구매를 지원했다. 하반기(8~9월)에는 14억원을 집행해 보육교사 1인당 마스크 200매를 지원한 바 있다.

서울시는 앞으로도 자치구 및 어린이집연합회와 유기적 협력체계를 강화해 어린이집의 방역과 보육일상 회복을 위한 지원을 세밀하게 살펴나갈 계획이다.

김선순 서울시 여성가족정책실장은 “성장기 영유아의 언어발달과 정서교감이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 투명마스크를 긴급지원하게 됐다”며 “보육현장에 투명마스크를 지원해 미래의 희망인 영유아들이 코로나19 속에서도 양질의 보육서비스를 받을 수 있도록 지속사업으로 추진하는 등 보육현장의 애로사항을 세심히 살피고 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr