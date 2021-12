[아시아경제 박병희 기자] 중국 금융정보업체 차이신은 중국 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 10월보다 0.7포인트 하락해 49.9를 기록했다고 1일(현지시간) 밝혔다.

차이신 제조업 PMI가 50을 넘으면 제조업 경기 확장을, 50을 밑돌면 제조업 경기 위축을 뜻한다.

차이신 제조업 PMI는 지난 8월 49.2를 기록하며 제조업 경기 위축을 나타냈고 10월에 확장을 나타낸 뒤 한 달 만에 다시 50 밑으로 떨어졌다. 9월 제조업 PMI는 50.0였다.

차이신은 기업 관계자 조사를 바탕으로 제조업 PMI를 산출한다.

차이신 PMI와 달리 중국 국가통계국 PMI는 11월에 전월 대비 상승했다. 전날 중국 국가통계국이 발표한 11월 제조업 PMI는 50.1을 기록해 10월보다 0.9포인트 올랐다.

