◇GC(녹십자홀딩스)

▲경영관리실장 김연근 ▲경영지원실장 김중수

◇GC녹십자

▲오창공장장 김성화 ▲스페셜 비즈 본부장 장도순 ▲대외협력 유닛장 변준표

◇GC셀

▲전략기획실장 한준희 ▲생산기획실장 박동일 ▲경영관리실장 이창휘

◇GC녹십자MS

▲영업본부장 김원기 ▲글로벌사업본부장 임승연

◇GC녹십자EM

▲GMP 솔루션 본부장 엄찬용

◇GC녹십자헬스케어

▲플랫폼사업본부장 김태균 ▲경영전략본부장 문형철