한-베트남 요소수 등 양국 협력 강화방안 논의

[아시아경제 유인호 기자] 여승배 외교부 차관보가 베트남을 방문해 고위당국자들과 요소수를 비롯 공급망 안정 등 양국 협력 강화 방안에 대해 논의했다.

1일 외교부에 따르면 여 차관보는 지난달 29∼30일(현지시간) 베트남에서 응우옌 꾸억 중 외교차관, 부이 타잉 썬 외교장관, 쯔엉 꽝 호아이 남 공산당 대외관계위원회 부위원장 등과 차례로 면담했다.

여 차관보는 경제안보 문제로 부상한 글로벌 공급망 다변화를 언급하며 주요 원자재 공급망 안정화와 관련한 양국 간 협력을 강화하자고 밝혔다.

국내에서 요소수 수급난이 빚어진 상황에서 베트남이 적극적인 협조를 했던 것에도 사의를 표했다.

지난달 초 중국의 요소 수출제한으로 디젤 화물차량 운행에 필수적인 요소수 품귀 현상이 빚어졌을 때 베트남 등으로부터 긴급 수입한 바 있다.

베트남 측은 한국이 코로나19 백신 공여 대상국으로 가장 먼저 베트남을 선택한 것에 대해 감사의 뜻을 표하고 예방접종 상호 인정 등 인적교류 재활성화 방안을 모색하자고 했다.

한반도와 남중국해 정세도 논의 테이블에 올랐다. 베트남은 남중국해 문제의 평화적 해결을 위한 지지를 요청했다.

이에 우리 측은 남중국해에서의 평화 안정의 중요성을 강조하고 유엔해양법협약을 포함한 국제법 존중, 항행 및 상공 비행의 자유 지지 등 일관된 입장을 표명했다.

