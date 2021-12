광주경찰, 학교전담경찰관 직무 전문화 교육 실시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주경찰청(청장 김준철)은 지난 30일 청소년 선도·교육 전문가를 초빙하여 학교전담경찰관 등 29명 대상 현장 대응력 강화 차원의 직무 전문화 교육을 실시했다.

전문화교육은 광주 청소년성문화센터 전문강사의 ‘청소년 성관련 사안 발생 시 접근법’과 경찰인재개발원 교수의‘최근 학교폭력 실태 및 대응방안’ 및 내부강사의 ‘성인지 감수성 향상 및 2차 피해예방교육’ 순으로 진행됐다.

이번 교육은 위기청소년 접근 및 상담기법 향상, 최근 청소년범죄 사례 및 대응방안 공유 등 현장대응력을 강화하는 한편, 학교전담경찰관의 명확한 역할정립과 학교폭력 예방을 위한 적극적인 추진의지를 다지기 위하여 마련됐다

참석자들은 청소년문제의 심각성을 인식하고 맞춤형 대응법을 습득하는데 큰 도움이 되었다’며 앞으로도 정기적인 교육 프로그램이 만들어졌으면 좋겠다고 입을 모았다.

광주경찰청 관계자는 "내 자녀의 안전을 지킨다는 마음으로 피해학생의 아픔을 세심하게 배려하고, 가해학생에 대해서는 맞춤형 선도 등 정성을 다하겠다"며 "향후 교육청 및 학교와 협력관계를 강화, 학생 눈높이에 맞는 다양한 시책을 발굴 및 시행하고 학교전담경찰관 전문성 강화를 위한 특별 교육 및 자격증 취득 지원에도 노력하겠다"고 밝혔다.

