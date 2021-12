전날 비가 그친 뒤 강추위가 찾아온 1일 서울 여의도 63스퀘어 전망대를 찾은 시민들이 파란 하늘을 배경으로 사진을 찍고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

