[포토]구세군 자선냄비 시종식

1일 서울광장에서 열린 '2021 구세군 자선냄비 시종식'에서 구세군 관계자 및 시민들이 시종을 하고 있다. 구세군 자선냄비는 서울을 비롯해 전국 17개 시도에 322개 설치될 예정이며, 올해 목표 모금액은 총 132억원이다./강진형 기자aymsdream@

