[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 예방접종 완료자의 인구대비 접종률이 1일 80%를 넘어섰다.

질병관리청 예방접종대응추진단은 이날 오전 11시 기준 잠정집계한 결과 코로나19 예방접종 2차접종률이 80%를 돌파했다고 밝혔다. 이는 코로나19 예방접종 시작일인 2월26일 기준 279일째, 2차접종 시작일인 3월20일 기준 257일째다.

누적 2차접종자수는 4108만4744명으로 인구 대비 접종률은 80.0%다. 18세 이상 인구 대비 접종률은 91.5%로 집계됐다.

추진단은 "접종효과를 높이고 보다 안전하게 일상으로 나아가기 위해서는 3차(추가)접종까지 반드시 받아달라"며 "아직까지 접종을 받지 않은 미접종자도 본인과 주변의 안전을 위해 꼭 접종받을 것을 당부드린다"고 덧붙였다.

