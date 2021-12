진에어, 12월 신규회원 대상 3종 할인쿠폰 이벤트

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 16,250 전일대비 100 등락률 +0.62% 거래량 104,427 전일가 16,150 2021.12.01 10:53 장중(20분지연) 관련기사 진에어, '단계적 일상회복' 국제선 확대…괌 증편·코나키나발루 운항진에어, 3분기 영업손실 445억원…전년比 적자 감소진에어, 전산 시스템 장애 복구 중…탑승수속·발권 지연 close 는 12월 한 달간 신규 회원을 대상으로 할인 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 홈페이지 또는 앱에서 신규 가입한 회원에게 항공 운임 할인 쿠폰, 사전좌석 할인권 등 할인쿠폰팩을 제공한다.

특별 할인쿠폰팩은 국내선 항공권 5000원 할인, 국내 및 국제선 항공권 1만원 할인, 사전좌석지정 2000원 할인권 2매 등 총 3종 구성이다.

해당 쿠폰은 발급일로부터 60일 이내 출발하는 항공편 예매 시 적용 가능하며, 유효 기간은 발급일로부터 30일이다. 이번 할인 혜택은 신규 가입한 회원이라면 누구나 받을 수 있고 별도의 응모나 참여 과정 없이 가입 즉시 자동으로 발급된다.

아울러 이달 13일까지 신규회원으로 가입한 고객 2000명을 대상으로 제주 노선 예매 시 사용 가능한 카카오페이 전용 1만5000원 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트를 진행하고 있다.

진에어는 "진에어를 새롭게 찾아주신 고객 분들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련하게 됐다"면서 "앞으로도 고객들의 성원에 보답하기 위해 다양한 혜택을 담은 이벤트를 선보이겠다"고 말했다.

