렉서스 "고객만족도 조사 4관왕 기념 특별 서비스 캠페인 실시"

[아시아경제 이창환 기자] 렉서스코리아가 2021 컨슈머인사이트 기획 자동차 고객만족도 조사 결과에서 수입차 부문 4관왕을 달성했다고 1일 밝혔다.

이를 기념해 오는 18일까지 전국 31개 렉서스 공식 딜러 서비스센터에서 특별 서비스 캠페인을 실시한다.

이번 캠페인 기간 동안 서비스센터에 입고하는 모든 고객은 브레이크 무상점검과 차량 살균소독 서비스를 받을 수 있다.

또한 에어컨 필터, 에어 클리너 엘리먼트, 12V 배터리와 하이브리드 보조 배터리, 와이퍼 러버와 블레이드, 브레이크 패드와 디스크 등에 대해 부품 및 공임 10% 할인 혜택을 제공한다.

일반 유상 수리 고객에게는 특별 사은품으로 넥워머도 증정한다.

렉서스는 지난 10월 컨슈머인사이트에서 발표한 2021 자동차 기획조사에서 수입차 부문 최초로 초기품질(TGW-i), 내구품질(TGW-d), 판매서비스 만족도(SSI) 및 AS 만족도(CSI) 등 전 항목에서 모두 1위를 차지하며 4관왕을 달성했다.

또한 프리미엄 하이브리드 세단 ‘ES 300h’는 2021년 컨슈머인사이트 소비자 체험 평가에서 2년 연속 ‘올해의 차’로 선정되기도 했다.

