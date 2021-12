홍준표 "文, 대선판 개입 그만…하산 준비나 해야"

대장동 비리, 고발사주, 도이치모터스 사건 등 언급

[아시아경제 금보령 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 문재인 대통령을 향해 '정치공작 수사를 진행시킨다'며 비판의 목소리를 높였다.

홍 의원은 1일 페이스북에서 문 대통령에게 "이제 그만 대선판에 개입하고 마지막 하산 준비나 하는 게 옳다"며 "그래야 퇴임 후 안전도 보장된다"고 밝혔다.

홍 의원은 "무슨 대선이 이렇게 문 대통령 손아귀 속에서만 놀아나는가"라며 "여야 주요 후보들과 가족들에 대한 비리의혹 사건들이 터진 지 수개월이 지났는데 문 대통령은 수사를 하는 시늉만 하고 정작 주요한 부분은 회피하거나 정치 논쟁에 미루는 정치공작 수사를 진행시킴으로써 안갯속 대선으로 가져가고 있다"고 지적했다.

이어 홍 의원은 "대장동 비리, 고발사주, 도이치모터스 사건 등 사안 하나하나가 대선판을 좌지우지 할 수 있는 주요한 사건들"이라며 "문 대통령은 이를 손아귀에 쥐고 질질 끌면서 여야 후보들을 농락 하고 혼자서 느긋하게 즐기고 있다는 그런 인상마저 주고 있다"고 꼬집었다.

그러면서 그는 "문 대통령은 조속히 이러한 수사 불확실성을 해소하고 여야가 정당한 정책 대결이 이루어질 수 있도록 조속히 결론을 내주길 바란다"고 강조했다.

