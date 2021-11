사이버먼데이 美쇼핑액 첫 감소…"인플레 영향"

[아시아경제 조유진 기자] 미국 연중 최대 온라인 쇼핑 행사인 '사이버먼데이' 매출이 올해 처음으로 감소한 것으로 나타났다.

30일(현지시간) 블룸버그 통신은 '어도비 애널리틱스' 자료를 인용해 사이버먼데이(11월29일)인 전날 온라인 쇼핑 매출액이 107억달러(약 12조7330억원)를 기록했다고 보도했다.

이날 일일 온라인 쇼핑 매출액 기준 지난 26일 블랙프라이데이(89억달러)를 넘어서는 수준이지만, 지난해 매출액(108억 달러)에는 미치지 못했다. 어도비의 예상치(113억달러)도 밑돌았다.

어도비가 관련 통계를 내놓기 시작한 지난 2012년 이후 사이버먼데이의 매출액이 감소한 것은 올해가 처음이다. 앞서 블랙프라이데이의 온라인 쇼핑 매출액도 작년 90억달러에서 올해 89억달러로 소폭 감소한 바 있다.

이 통신은 인플레이션 여파로 할인폭이 예년보다 줄어든 것이 매출 감소에 영향을 미쳤을 수 있다고 분석했다.

전자제품의 경우 올 사이버먼데이 기간 평균 할인율이 12%로 지난해 27%의 절반에도 미치지 못했고, 의류 제품 할인율도 지난해 20%에서 올해 18%로 2%포인트 낮아졌다.

글로벌 공급망 악화와 물류난도 매출 감소의 한 원인으로 지목됐다. 미 서부와 중국 등 전세계 주요 항만에서 나타나고 있는 병목현상으로 배송 흐름이 원활치 않은 것이 구매 감소로 이어졌다는 것이다.

어도비는 지난달 온라인 쇼핑 중 '재고없음' 메시지가 뜬 건수는 올 초 대비 169%, 코로나19 발생 이전인 2019년 11월 대비 258% 증가한 것으로 나타났다고 분석했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr