비씨카드 "메가박스 영화관람권 7000원 제공"

비씨바로카드로 정기구독 서비스 결제 시 50% 할인

영중소 가맹점 결제 금액의 50%를 포인트로 재적립

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 연말을 맞아 영화관람권, 정기구독 서비스 등을 최대 50%까지 할인해주는 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 마이태그를 신청한 고객을 대상으로 진행되며 ▲메가박스 영화 관람권 7000원·싱글 콤보 쿠폰 무료 제공 ▲정기구독 서비스 50% 할인 ▲결제금액 50% 탑포인트 적립 ▲래플 당첨권 제공 등으로 구성됐다.

먼저 오는 31일까지 선착순 5만명에게 평일·주말과 관계없이 7천원에 영화를 관람할 수 있는 쿠폰이 제공된다. 메가박스에서 페이북으로 결제 시 최대 5만원까지 페이북머니를 적립 받을 수 있는 머니박스도 추가로 제공되며, 비씨바로카드 고객 선착순 1만명에게는 싱글 콤보 무료 쿠폰도 제공된다.

오는 15일까지 생활필수품, 청소·세탁, 헬스와 관련된 정기구독 서비스를 비씨바로카드로 결제한 고객에게 최대 1만5000원까지 할인해주는 이벤트도 진행 중이다.(마이태그 고객 대상)

영중소 탑가맹점의 매출 증대 지원을 위한 이벤트도 진행된다. 내년 1월 31일까지 전국 4만여 개 영중소 탑가맹점을 이용한 고객이면 누구나 결제 금액의 50%를 탑포인트(최대 5000 탑포인트)로 적립 받을 수 있으며, 동일한 가맹점을 방문할 경우 결제 금액의 50%(최대 1만 탑포인트)를 추가로 적립 받을 수 있다. 적립 한도 없이 가맹점 당 최대 1만5000 탑포인트까지 적립 가능하다.

또 오는 31일까지 마케팅 수신에 동의한 고객 중 1명에게 명품백을 제공하는 이벤트가 진행 중이며, 신청 고객 중 승인 건수가 많은 1000명에게는 페이북 쇼핑에서 사용 가능한 스타벅스 아메리카노 4000원 할인쿠폰도 제공된다.

서거정 비씨카드 마케팅본부장(전무)은 "클릭 하나만으로 다양한 혜택을 받을 수 있는 마이태그를 통해 고객에게 지속적으로 혜택을 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

