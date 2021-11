E1, 12월 LPG 가격 kg당 88원 인상

[아시아경제 황윤주 기자] E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 44,650 전일대비 2,300 등락률 -4.90% 거래량 27,410 전일가 46,950 2021.11.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "LPG 넘어 수소·전기차도 충전" E1 미래차 복합충전소 선봬'수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들[e공시 눈에 띄네]코스피-6일 close 은 국제 LPG 가격 상승에 따라 큰 폭의 가격 인상 요인이 발생하였으나, 소비자 부담 경감을 위해 인상 요인의 일부만 반영해 12월 국내 LPG 공급가격을 1킬로그램(kg)당 88원 인상한다고 30일 밝혔다.

이에 따라 12월 E1의 국내 LPG 공급가격은 프로판의 경우 가정·상업용과 산업용은 각각 1킬로그램당 1,397.8원, 1404.4원이다. 부탄은 1720.38원이다.

한편, 국내 LPG 공급가격은 사우디아라비아 국영석유회사인 아람코사에서 통보한 국제 LPG 가격(CP : Contract Price)을 기반으로 환율과 각종 세금, 유통 비용 등을 반영해 결정된다.

