"그렇다면 여기까지" 연락두절된 이준석에…김기현 "전날 술 많이 마셨다고"

李, 전날 SNS에 "그렇다면 여기까지입니다" 남겨

김기현 "이준석 술 많이 마셨다고, 헤매고 있는 듯"

[아시아경제 나예은 기자] 이준석 국민의힘 대표가 의미심장한 메시지를 남긴 후 모든 일정을 취소하고 연락이 두절된 가운데, 이 대표가 전날 과음을 했다는 증언이 나왔다.

김기현 원내대표는 30일 원내대책회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "(이준석이) 완전히 헤매고 있는 것 같다. 어제 술을 많이 먹었다고 한다"며 "사고까지는 모르겠고, 조치를 해야겠다"라고 밝혔다.

앞서 이 대표는 전날(29일) 자신의 페이스북에 아무런 설명도 없이 "^^ 그렇다면 여기까지"라는 글을 남겼다. 또 그는 별다른 설명 없이 '^_^p'라는 이모티콘을 올리기도 했다.

이를 두고 일각에서는 '당 대표 패싱' 논란이 격화되고 있는 상황에서 선대위 불참 등 중대 결심을 한 것 아니냐는 해석이 나왔다.

이후 국민의힘은 이날 오전 8시쯤 이 대표의 오전 9시 언론사 포럼 참석 일정이 취소됐다고 밝혔다. 이어 당 대표실도 오전 11시쯤 "금일 이후 이준석 대표의 모든 공식 일정은 취소됐다"고 발표했다.

당초 이 대표는 이날 오후 한국농업경영인중앙연합회 기념식과 라디오 인터뷰 등의 일정이 예정되어 있었다.

한편 해당 글을 올릴 당시 이 대표는 국민의힘 초선 의원들과 음주회식 중이었던 것으로 알려졌다. 당시 회식 자리에 참석했던 한 의원은 '당시 이 대표가 만취상태였느냐'는 질문에 "제가 판단할 수 없다"고 답했다.

현재까지도 이 대표가 어디서 머물고 있는지 당내에서 아는 사람이 없는 것으로 전해졌다. 이 대표의 휴대전화 역시 꺼진 상태다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr