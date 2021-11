[아시아경제 이민지 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 59,700 전일대비 2,700 등락률 -4.33% 거래량 69,317 전일가 62,400 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 효성 실적 부진 우려…목표가 ↓[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일효성중공업, 국내 유일 스태콤 국제 인정 자격 확보 close 은 한백에셋, 코우드와 서울 서초구 서초동 오피스텔 공사도급 계약을 체결했다고 30일 공시했다. 계약금액은 803억6600만원으로 최근 매출액 대비 2.69%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr