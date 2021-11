검찰, 성남시 대장동 담당 주무관 소환조사…윗선 수사 속도

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 당시 성남시에서 개발 실무를 담당한 직원을 불러 조사했다.

30일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 2013~2018년 성남시 도시개발사업단에서 일한 A주무관을 이날 참고인 신분으로 소환해 조사했다.

A 주무관은 도시개발사업단 택지개발팀에서 근무하면서 대장동 도시개발구역 지정, 개발계획 수립, 실시계획 인가, 공사 관리감독 등 실무를 담당했던 것으로 알려졌다.

검찰은 A 주무관을 상대로 성남시의 대장동 관리·감독 과정 전반을 확인하면서 최종적으로 누가 특혜 배당 구조 설계를 용인했는지, 화천대유자산관리(화천대유)가 참여한 하나은행 컨소시엄을 우선협상 대상자로 선정하는 과정에 누구까지 개입했는지 등을 추궁한 것으로 전해졌다.

검찰은 화천대유에서 자산관리 담당 사내이사로 근무한 박모씨도 불러 조사했다.

화천대유 측 로비 명단인 '50억 클럽' 관련자들을 잇달아 조사하고 전날 곽상도 전 의원 구속영장을 청구한 검찰은 곧바로 성남시·성남시의회 개입 여부에 대한 규명에도 속도를 내고 있는 것으로 보인다. 지난 24일 더불어민주당 대선 후보인 이재명 당시 성남시장의 비서실장이었던 임승민씨를 소환하기도 했다.

대장동 개발업자들에 대한 부산저축은행 불법 대출 사건으로도 검찰 수사가 넓혀지고 있다. 검찰은 부산저축은행 대출 브로커 조우형 씨를 지난 18일, 24일에 이어 이날 세 번째로 불러 조사했다.

조씨는 2009년 이강길씨가 대표로 있던 대장금융프로젝트금융투자(대장PFV)가 부산저축은행에서 1155억원의 프로젝트파이낸싱 대출을 받도록 불법으로 알선하고 그 대가로 이씨로부터 10억3000만원을 받았다는 의혹이 있다.

