정부가 코로나19 상황이 악화되자 단계적 일상회복(위드 코로나) 2단계 전환을 유보하고 4주간 특별방역대책을 발표한 가운데 30일 서울 한 영화관에 백신패스관 운영에 대한 안내문이 붙어 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.