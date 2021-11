반재신 광주시의원, 각종 비위 연루된 시장 측근 불공정 인사 규탄

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 반재신 광주광역시의원이 비위행위에 연루된 이용섭 광주시장 비서진을 감싸는 불공정한 인사행정을 규탄했다.

반 의원은 30일 성명을 내고 "민선 7기 들어 이용섭 시장의 최측근이며 수족이나 다름없는 비서진들이 비위에 연루돼 수사를 받은 것만 벌써 3명 째다"며 "부끄러움은 시민의 몫이 됐고, 청렴을 외치고 있는 시장에게 '자신의 비서진부터 챙겨라'는 시민들의 볼멘소리가 나오고 있다"고 말했다.

그는 "최근 금품수수 혐의 등으로 검찰에 송치된 비서는 아무런 제재도 없이 수사를 받는 6개월 내내 버젓이 급여를 수령해왔다"면서 "비위 공무원에게 시민의 혈세가 나갔다는 사실에 많은 시민이 분노하고 있다"고 강조했다.

이어 "시는 그동안 수사내용에 대한 통보를 받지 못해 대기발령 이상의 조치를 취하지 못했다고 해명했지만 이는 관련 규정만 봐도 설득력이 전혀 없다"면서 "광주시의 인사행정은 비위 공무원인 시장의 측근을 감싸는 시장의 눈치보기 그 이상도 이하도 아니다"고 말했다.

또 "시민의 개인정보가 담긴 코로나19 문서를 유출해 징역형의 선고유예를 받은 비서관 또한 지금도 멀쩡히 근무 중이다"며 "과연 일반 공직자들이 같은 비위를 저질렀어도 앞선 시장 측근들의 사례와 같이 지연징계나 솜방망이 징계를 할 수 있을 지 의문이다"고 밝혔다.

그러면서 "이 사안에 대한 집행부의 명확한 사과와 해명을 촉구한다"고 덧붙였다.

