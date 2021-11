엑스페론, 골퍼 위한 초특가 할인 이벤트 진행

[아시아경제 김종화 기자] 종합 골프 생활 앱인 엑스페론이 골퍼들을 위한 연말세일을 12월 한달동안 진행한다고 밝혔다.

엑스페론 어플리케이션(앱)에서 출석체크 후 홀인원 이벤트를 신청하고 홀인원을 하면 경품과 상금을 지급한다. 또 엑스페론의 프리미엄 볼과 골프용품을 최대 50% 할인받을 수 있다. 방문한 스크린골프장이 엑스페론의 무인플랫폼 '큐빙' 가맹점이면 홀인원 상금과 경품이 2배다. 12월 이벤트 기간동안 출석체크만 해도 홀인원 이벤트를 무료로 신청하고 즐길 수 있다.

12월 연말 할인 이벤트 기간동안 앱 특가에서 더 할인된 금액으로 엑스페론의 프리미엄 골프공과 골프용품을 구매할 수 있다.

박진홍 엑스페론 이사는 "엑스페론 앱을 통해 골퍼들이 더욱 즐거운 골프 생활을 할 수 있기를 발한다"면서 "한해를 마무리하는 대대적인 이벤트인 만큼 많은 고객들이 참여해 즐거움을 공유하길 기대한다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr