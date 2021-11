▲문국환씨 별세, 문기수(케이론파트너스 대표) 부친상=30일, 광주광역시 금호장례식장 201호, 발인 12월2일 7시30분, 장지 전북 고창군 공음 선영.

