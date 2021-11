우즈 "풀타임 출전은 어려워"…히어로월드챌린지는?

2일 밤 개막 히어로월드챌린지 앞두고 美 골프다이제스트와 인터뷰 "재활은 진행형"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "더 이상 풀타임 출전은 어렵다."

‘골프황제’ 타이거 우즈(미국ㆍ사진)가 30일(한국시간) 미국 골프다이제스트와 인터뷰에서 "허리를 다친 뒤 에베레스트산에 여러 번 올랐지만 이제는 불가능하다"며 "언젠가 필드에 복귀해도 1년에 몇 개 대회만 나가는 방식이 될 것"이라고 소개했다. 지난 2월 자동차 사고 이후 치료와 재활을 이어가는 상황이다. "아직 갈 길이 멀다"면서 "앞으로 더 노력해야 한다"는 각오를 보탰다.

우즈는 3개월이나 침대에 누워 있다가 휠체어와 목발 등 다시 일어서는 과정을 거쳤다. "하마터면 다리를 절단할 뻔했다"며 "병원에서 내 손이 남아있는지 알아보려고 (여자친구) 에리카한테 아무거나 던져주라고 부탁했다"고 돌아봤다. "특수부대 출신 아버지가 고통은 하나씩 잘라서 견디라고 가르쳤다"면서 "지난 9개월이 지옥이지만 2~3시간은 견딜 수 있었고, 그것을 쌓아 이만큼 왔다"는 설명이다.

우즈가 최근 호스트로 나서는 미국프로골프(PGA)투어 특급이벤트 히어로월드챌린지에 앞서 연습장에서 골프채를 휘두르는 영상을 공개했다는 게 흥미롭다. 현지에서는 개인 요트 ‘프라이버시’호가 이미 바하마에 정박 중이라는 사실에 비추어 시상식에 참석할 것이라고 기대치를 부풀렸다. "체육관에 들어서면 여전히 엔도르핀이 솟는다"며 "수많은 우승의 원동력"이라고 투지를 불태웠다.

