경북 상주박물관, 기증·기탁자의 날 행사 개최

14년간 유물 3만58점 기탁받아 전시

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주박물관에서 지난 19일 제2회 상주박물관 기증·기탁자의 날 행사를 개최했다.

박물관은 2007년 11월에 개관해 14년 동안 1만8421건, 3만58점의 유물을 증여나 기탁받아 관리하고 있다.

선사시대 유물부터 삼국시대 토기, 고려·조선 청자, 백자, 고문서, 근대 자료에 이르기까지 여러 시대를 아우르는 보물급 유물과 전적류(典籍類), 토기, 도자기류, 목기, 민속품, 근대 사진 등을 전시한다.

행사는 상주박물관에 유물을 기증·기탁한 70여명에 감사를 전하고 기증과 기탁 문화를 활성화하기 위해 열렸다.

기증자에게는 감사패와 카드, 기념품을 전달했으며 전시실과 수장고에 전시·보관 중인 기증 유물을 둘러보게 했다.

문중에서 보관하던 다수의 목판을 기증한 영산김씨 종친회 김홍준 씨는 “기증한 유물들이 상주의 역사 고증을 위한 초석이 되길 바라며 많은 시민이 기증 릴레이에 동참하기를 바란다”라고 말했다.

강영석 시장은 “귀한 보물을 선뜻 내어주신 분들에게 존경과 감사의 말씀을 드린다”라며 “기증·기탁자의 뜻에 따라 보관은 물론 전시·학술연구에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr