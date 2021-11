하나은행 “개인형 IRP 이동하면, 추첨 통해 갤럭시Z폴드 증정”

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 다음달 1일부터 연말정산 시즌 세액공제를 위해 개인형 퇴직연금(IRP) 신규 및 추가납입을 하는 고객을 대상으로 'IRP! 세금! 깎아줘서 고마워' 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

'IRP! 세금! 깎아줘서 고마워' 이벤트는 하나은행 영업점 및 인터넷뱅킹, 스마트폰 뱅킹 등을 통해 IRP계좌를 10만원 이상 신규하고 자동이체 등록한 고객을 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 모바일 쿠폰을 5000명에게 제공한다.

또한 신규 고객 포함 개인형 IRP에 이벤트 기간중 300만원 이상 추가입금하거나, 타 금융기관 연금 계좌를 하나은행 개인형 IRP로 이전하는 손님 및 퇴직금을 수령해 운용하는 고객이 대상이다. 금액 구간에 따라 추첨을 통해 ‘삼성 갤럭시 z폴드 3’, ‘LG노트북 그램’ , ‘다이슨 드라이기’ 등 다양한 경품을 제공한다.

김미숙 하나은행 연금사업단장은 “연말정산을 준비하는 시기인 만큼 대표 세액공제 상품인 IRP에 더 많은 고객들이 관심을 가질 수 있도록 푸짐한 경품 이벤트를 준비했다” 고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr