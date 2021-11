웨이브, 아델 콘서트 '원데이 위드 아델' 오늘밤 9시 OTT 독점공개

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 대표 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브가 30일 밤 9시부터 '팝의 여왕' 아델의 특별 콘서트를 실황으로 담은 '원데이 위드 아델(One Night Only)'을 OTT 독점으로 공개한다고 밝혔다.

'원데이 위드 아델'은 지난 19일 6년 만에 새 앨범 ‘30’ 발매를 알리며 컴백한 아델의 콘서트(120분물)다.

이번 콘서트에는 어디서도 볼 수 없는 아델의 특별 퍼포먼스 무대와 오프라 윈프리의 토크쇼가 포함됐다. ‘30’ 앨범 수록곡 비하인드와 6년 공백기에 겪은 출산과 이혼, 다이어트까지 아델 삶 전반에 관한 이야기를 나눈다.

웨이브는 월정액 독점 계약을 통해 유료 이용자가 3개월간 VOD를 무제한 시청할 수 있도록 '원데이 위드 아델' 콘서트를 제공한다.

아델은 여성 가수 최초로 그래미 어워드 제너럴 필드(4개 주요 부문 대상) 기록을 세웠다. 15개의 그래미상, 9개의 브릿상, 아카데미상 그리고 골든글로브를 석권하며 명실상부한 21세기 최고의 아티스트로 손꼽힌다.

웨이브 한승희 해외수급유닛장은 "이번 콘서트가 유명 해외 아티스트들을 방구석 1열에서 직관할 수 있는 기회로 다가갔으면 한다"며 "아델의 신곡과 명곡들을 생생하게 감상할 수 있을 것" 이라고 전했다.

