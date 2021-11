"DC코믹스 팬 모여라" SKT, 메타버스 전시회 연다

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 309,500 2021.11.30 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 SK스퀘어 '코빗 2대주주'된다, 900억투자…온마인드 지분도 인수SK텔레콤, 국민주 된다…주가 힌트는 배당[차민영의 포스트it]SK스퀘어 IPO 첫 주자…원스토어, 코스피 상장 추진 close 은 자사 메타버스(확장가상세계) 서비스 '이프랜드(ifland)'에서 그림, 사진 등 예술 작품 체험이 가능한 '어반브레이크 2021', DC 코믹스 '저스티스 리그' 등 다양한 메타버스 특별 전시회를 12월부터 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 메타버스 특별 전시회는 SK텔레콤이 코로나19 확산 이후 활동이 어려웠던 예술, 전시업계 관계자들의 요청에 응답하며 이뤄졌다. SK텔레콤은 이프랜드 내 그림 등 예술 작품 전시가 가능한 신규 공간(랜드) 갤러리를 개설해 예술가들이 메타버스 공간에서도 작품을 선보일 수 있도록 지원한다. 이프랜드 갤러리 랜드는 최대 52점의 예술 작품을 전시할 수 있다.

SK텔레콤은 이프랜드 첫번째 메타버스 전시회로 MZ세대를 겨냥한 어반 아트(Urban Art) 페어 어반브레이크 2021*를 12월 한 달간 운영한다. 콰야, 김재욱, 레오다브 등 24명의 떠오르는 젊은 아티스트들의 작품을 선보일 예정이다. 장원철 어반브레이크 대표는 “메타버스 전시회를 통해 젊은 아티스트와 MZ세대가 함께 소통하는 새로운 전시 체험 공간이 열렸다”며 “더 나아가 메타버스 공간에서 예술품의 거래까지 영역이 확장될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

두번째 이프랜드 메타버스 전시회는 DC코믹스의 저스티스 리그로 12월 6일부터 상설 운영된다. 이 전시회는 슈퍼맨, 배트맨 등 대표 DC 코믹스 캐릭터들 중 그동안 국내에게 보기 어려웠던 이미지 52점으로 구성된다. DC코믹스 국내 팬들은 이번 전시를 통해 DC 코믹스 슈퍼 히어로의 역사를 한 눈에 짚어볼 수 있으며, 한정판 피규어 응모 이벤트에도 참여 가능하다.

이외에도 이프랜드 갤러리 랜드에선 오는 15일부터 도시재생과 재개발의 기로에 서 있는 서울의 구도심 을지로를 작가 30인의 시선으로 담은 '메모리얼 을지전(展)' 등 다양한 메타버스 전시회가 이어질 예정이다.

이와 함께 SK텔레콤은 ‘크리스마스 파티 광장’과 ‘K-Pop 하우스’ 랜드 등 다른 신규 랜드도 12월에 새롭게 선보인다. 조익환 SK텔레콤 메타버스 개발 담당은 “이제 이프랜드에서 예술 작품을 생생하고 안전하게 감상할 수 있게 됐다”며, “이프랜드 공간에서 예술가와 대중이 소통할 수 있는 새로운 채널로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 다양한 이벤트를 선보일 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr