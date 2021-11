베로니카 후케 ‘공정한 리더’

이직과 퇴사. 주요 이유는 무엇일까. 회사의 문제? 사람의 문제? 대개는 사람의 문제다. 직원마다 가치를 존중받는 공평한 분위기를 만드는 것이 중요한 이유다. ‘다양한 구성원으로 구성된 팀을 어떻게 하나로 모을 수 있을까’ ‘사고가 획일화되는 것을 막고 몇 명의 의견에 의해 팀 분위기가 좌우되지 않게 하려면 어떻게 해야 할까’ 저자는 리더의 역할과 모든 직원의 가치가 존중받을 수 있는 방법을 소개한다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr