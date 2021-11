[클릭 e종목]"한세실업, 4분기 실적 더 좋다"

[아시아경제 박지환 기자] 한국투자증권은 30일 한세실업 한세실업 105630 | 코스피 증권정보 현재가 20,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,900 2021.11.30 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한세실업, 베트남 락다운 이연 효과…내년 실적 상향" 하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주'한세실업, 오는 21일 기업설명회 개최 close 에 대해 오는 4분기는 수요와 공급이 모두 좋아 호실적이 기대된다고 밝혔다. 투자의견 '매수'와 목표주가 3만4000원을 유지했다.

한세실업의 4분기 달러 기준 매출액은 의류 업종 내 공급자 우위 시장이 지속됨에 따라 전년 동기 대비 24% 증가할 전망이다. 주문자상표부착생산(OEM)사의 재고 증감률은 매출 증감률의 선행 지표라 할 수 있다. 다음 분기 수주량에 따라 원재료 등의 재고 수준이 달라지기 때문이다. 한세실업의 3분기 재고는 전년 동기 대비 16% 증가한 3400억원으로 과거 3분기 중 가장 높은 수준을 기록했다. 신규 수주 및 3분기로부터 이연된 수주로 수요가 견조할 것이란 전망이다. 박하경 한국투자증권 연구원은 "11월 한세실업의 베트남 가동률은 90%를 되찾았다"며 "강력한 재축적(re-stocking) 수요와 생산 정상화가 내년 1분기까지 두 자릿수 매출 증가를 가능하게 할 전망"이라고 밝혔다.

고객사 가이던스는 하향했지만 핵심 고객사 중 하나인 갭(GAP)의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 39.4억달러, 1.5억달러 등으로 전년 대비 1%, 13% 감소했다. 공급망 이슈로 인한 3분기 매출 감소분은 3억달러 수준이었고 연간으로 매출에 미치는 영향은 5.5억~6.5억달러에 이를 것이란 예상이다.

하지만 특히 하향 원인이 수요 둔화가 아닌 공급 차질임에 주목해야 한다는 분석이다. 박하경 연구원은 "핵심 고객사의 가이던스 하향 자체보다 전방 수요 둔화가 아닌 공급 차질 및 비용 증가라는 하향의 원인에 주목한다"며 "이는 곧 이연된 수주 및 대기 수요가 강력하고 바이어들이 비용 부담을 분담하면서 물량을 가져간다는 것을 뜻한다"고 말했다.

그는 "OEM사 입장에서는 견조한 수주로 매출이 증가하는 가운데 수익성도 보장된다는 것"이라며 "3분기 실적을 통해서 강력한 re-stocking 수요가 확인됐다"고 말했다. 그러면서 "변이 바이러스 관련한 불확실성은 존재하나 베트남 가동률 상승 등으로 4분기는 OEM 비수기에도 이례적인 호실적이 전망된다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr