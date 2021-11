정부, 2030년까지 '에너지혁신기업' 5000개 육성

6대 에너지신산업 투입 R&D 예산 내년 1689억 투입

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 오는 2030년까지 신재생에너지, 에너지효율, 전력 수요관리 등 에너지 신산업에서 새로운 제품 및 서비스를 제공하는 중소·중견기업인 '에너지혁신기업' 5000개를 육성한다.

산업통상자원부는 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '제3회 에너지혁신기업 연대·협력 포럼'에서 이 같은 계획을 발표했다.

▲태양광 운영·경영(O&M) ▲가상발전소(VPP) ▲풍력발전 지원 서비스 ▲전기차 배터리 관련 서비스 ▲에너지신산업 소재·부품·장비 ▲건물에너지관리시스템(BEMS) 등 6대 에너지신산업 분야에 투입하는 연구개발(R&D) 예산을 올해 1538억원에서 내년 1689억원으로 늘린다.

또한 탄소중립 시대 '에너지신산업 창출·육성 방안'을 내년 상반기 확정하고 현재 2500개인 에너지혁신기업을 2030년까지 5천개로 확대한다.

박기영 산업부 2차관은 "에너지혁신기업이 탄소중립 시대를 앞당기는 핵심 주체"라며 "에너지 신시장과 신산업 창출 지원에 정책역량을 집중하고 에너지 분야 중소·중견기업에 대한 지원을 확대하겠다"고 강조했다.

이날 포럼에서는 에너지혁신기업 27개사 대표가 참석한 가운데 '한국에너지중소혁신기업협회'(가칭) 설립 추진협의체 발족식이 열렸다. 한국에너지중소혁신기업협회는 탄소중립 이행과 에너지 신산업 생태계 구축을 위해 에너지혁신기업 간 연대와 협력을 강화하는 역할을 하게 된다.

포럼에서는 탄소중립 시대의 에너지기술 및 에너지신산업에 대한 주제발표와 기업의 사례발표도 함께 진행됐다. 23개 투자기관과 8개 에너지혁신기업이 참여한 투자유치설명회도 열렸다.

