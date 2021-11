안전보건공단, 부패방지·준법경영시스템 국제표준 동시 취득

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 안전보건공단은 한국경영인증원으로부터 ‘부패방지경영시스템(ISO 37001)’과 ‘준법경영시스템(ISO 37301)’ 인증을 받았다.

29일 안전보건공단에서 수여식이 열렸다. 부패방지경영시스템과 준법경영시스템 인증을 동시에 획득한 것은 공공기관에서는 처음이다. 두 인증은 국제표준화기구(ISO)가 인정하는 국제규격이다.

인증은 부패방지, 준법 관련 조직 구성, 자원 운용, 리스크 방지와 성과평가 시스템이 구축됐는지를 평가한다.

공단은 TFT를 구성해 회사 전체의 리스크 분석과 개선, 관리기법 습득, 교육으로 경영시스템을 정비해왔다.

공단은 산재예방 사업과 직원채용 등 심사 업무에서 부패를 유발하거나 의무를 위반 할 위험이 있는 459개 업무를 분석했다.

분석 후 256개의 부패 리스크와 245개의 준법 리스크를 발굴해 위험도가 높은 140개 리스크는 개선대책을 마련했다.

공단은 전문 교육으로 내부 심사원을 양성해 공단 프로세스에 대해 자율적으로 부패와 준법 리스크를 파악했다. 이후 미비점을 개선할 수 있는 시스템을 구축했다.

인증은 한국경영인증원이 문서와 현장심사로 했다.

부패방지경영시스템은 조직에 요구되는 부패와 비리방지, 뇌물수수, 부정청탁 예방에 관한 사항 등을 심사했다.

준법경영시스템은 규정, 규범, 윤리강령 등 조직의 준법 의무에 관한 사항을 심사했다.

안전보건공단 박두용 이사장은 “국민에게 신뢰받는 산업재해예방 사업을 펼쳐나가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

