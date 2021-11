전단지 알바 노인 무릎 꿇린 미용실 사장 "한 장 받을걸…제가 부족했다"

개인 블로그에 자필 사과문 게재

"사과 받고 싶어 경찰 연락해 무릎 꿇게 했다"

제 잘못된 행동 인정…반성하겠다"

[아시아경제 임주형 기자] 전단지 아르바이트를 하던 70대 노인을 무릎 꿇리는 등 '갑질'을 한 것으로 알려져 사회적 공분을 일으킨 미용실 사장 A씨가 자필로 쓴 사과문을 공개했다.

A씨는 28일 자신의 개인 블로그에 게재한 자필 사과문에서 "어머니께서 힘들게 일하시며 전단지를 돌리시는데 한 장 받아서 드렸으면 어땠을까 싶다. 제가 부족해 많은 분들께 많은 상처를 드렸다"며 "앞으로 똑바로 예의바르게 살도록 노력하겠다"라고 고개를 숙였다.

그러면서 "정말 죄송하다. 입이 두개라도 드릴 말씀이 없다"며 "전단지가 중요한 게 아니고, 어머니께 한 제 행동 자체가 너무 잘못됐다. 제 행동의 잘못됨을 뉘우치겠다"고 거듭 사과했다.

A씨는 전날(27일)에도 블로그에 사과글을 게재한 바 있다. 그는 "제가 정확하게 (노인에게) 사과를 받고 싶어서 경찰에 연락을 드렸고, 어머니 무릎을 꿇게 한 게 사실"이라고 시인했다.

이어 "어머니께 연락을 드려서 '정말 죄송하다. 입이 열개라도 할 말이 없다'고 말씀드렸다"며 "(제가) 죽일 놈인 게 맞다. 정말 머리 숙여 사죄드리고 제 잘못된 행동을 인정하고 반성하겠다"라고 덧붙였다.

이 사건은 최근 유튜브에 올라온 '갑질 미용실 사장'이라는 제목의 영상을 통해 알려졌다. 영상 속 공개된 사진을 보면, 한 여성이 미용실 바닥으로 추정되는 장소에서 무릎을 꿇은 채 두 손을 모으고 있다. 여성의 곁에는 경찰 두 명이 상황을 지켜보고 있는 모습이다.

영상에 따르면 이 사진에 등장한 무릎 꿇은 여성은 70대 B씨로, 그는 앞서 한 업체의 전단을 미용실 우편함에 넣었다. 그러나 이를 목격한 미용실 사장 A씨가 전단에 적힌 업체에 직접 연락해 항의를 했다. 업체 사장 C씨는 A씨에게 사과의 뜻을 밝혔지만, A씨는 "B씨에게 직접 사과를 받아야겠다"고 주장했다.

이후 B씨가 사과를 위해 A씨의 미용실을 방문하자, A씨는 B씨에게 무릎을 꿇고 빌라고 요구했다. B씨가 "무릎을 꿇기는 어려울 것 같다"고 하자 A씨는 이를 경찰에 신고했다. 경찰이 출동하자 겁을 먹은 B씨는 결국 A씨의 요구대로 명령을 꿇은 것으로 전해졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr