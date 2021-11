공공기관 이전 끝나니 수도권 11.6만명 순유입

통계청 "다시 수도권 집중화…경기 유입 심화"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 공공기관 이전 효과가 사라지자 수도권으로의 인구 쏠림 현상이 다시 시작된 것으로 나타났다.

통계청은 29일 이런 내용의 '2020 인구주택총조사 표본 집계 결과 인구 특성 항목'을 발표했다. 총조사는 5년에 한 번씩 시행한다.

지난해 11월1일 기준 1년 새 수도권 밖에서 수도권으로 전입한 인구는 97만8000명, 수도권에서 비수도권으로 전출한 인구는 86만2000명이다. 11만6000명이 수도권으로 순수하게 유입된 셈이다. 2015년 8만5000명 순유출과 대조적이다. 정남수 통계청 인구총조사과장은 "2015년에는 수도권에서 혁신도시, 세종시 등으로 유출될 요인이 있었는데 지난해에는 유출 요인이 없어져 수도권 집중화가 다시 시작됐다"며 "수도권 중에서도 경기로의 유입이 심화하고 있다"고 말했다. 혁신도시는 공공기관 지방 이전을 계기로 부산, 대구, 울산, 경남, 제주, 광주·전남, 강원, 충북, 전북, 경북 등 10곳에 조성된 도시다. 공공기관 지방 이전은 2005년 계획이 수립된 뒤 2014년부터 본격적으로 이뤄졌고 2019년 마무리됐다.

수도권으로 전입한 인구 규모를 보면 충남(6만2000명)이 가장 많았고 강원(4만6000명), 충북(3만5000명) 등이었다. 수도권 중 경기로의 쏠림이 두드러졌다. 전입 인구가 전출 인구보다 많아 인구가 증가한 시·도는 경기(17만6000명), 경남(1만5000명), 세종(1만명) 등이다. 서울에 살다가 지난해 경기로 이동한 인구는 26만6000명이고, 경기에서 서울로 이동한 인구는 18만명이었다. 서울에서 경기로 8만6000명이 순유입됐다는 의미다. 정 과장은 "경기 김포·동탄 등에 아파트 신규 입주가 많이 이뤄져 경기로 인구가 빠져나간 것으로 보인다"고 말했다.

1년 전과 거주지가 달라진 1세 이상 인구 비율을 가리키는 1년 전 거주지 이동률은 16.6%로 2015년 조사 대비 0.5%포인트 상승했다. 이중 시군구 경계를 벗어난 이동률은 7.2%로 1.6%포인트 올랐다. 인구의 출생지를 보면 서울이 16.3%로 가장 많고 이어 경기(13.6%), 경북(8.7%) 순이었다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr