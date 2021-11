윤석열 선대위 공동 선대위원장에 조경태·이수정 영입… 초선 서일준은 비서실장

사할린 강제이주 동포 손녀도 공동선대위원장으로

각 총괄본부별 청년보좌역 임명하기도

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보 측 선거대책위원회에 5선의 조경태 국민의힘 의원과 이수정 경기대 범죄심리학 교수가 공동선대위원장으로 합류했다.

윤 후보는 29일 선대위 회의를 열고 최고위원들과 이같은 내용의 추가 인선안을 의결했다.

공동선대위원장은 김기현 원내대표와 김도읍 정책위의장이 함께 맡는다. 사할린 강제이주 동포의 손녀이자 워킹맘인 스트류커바 디나 라파보 대표도 공동선대위원장으로 영입됐다.

조수진·배현진·정미경·김용태·윤영석 등 기존 최고위원들은 선대위 부위원장을 맡는다. 공명선거추진단장을 맡았던 김재원 최고위원은 선대위 부위원장 겸 클린선거전략본부장에 임명됐다.

초선인 서일준 의원은 비서실장에, 유상범 의원은 법률지원단장에 임명됐다. 또 네거티브 단장과 부단장에는 각각 정점식 의원과 박형수 의원이 맡게 됐다. 수행단장은 이만희 의원, 수행실장은 이용 의원이 담당한다. 특별고문으로는 유종필 전 관악구청장이 선임됐다.

공보단 부단장으로는 함경우 광주갑 당협위원장이, 외신 대변인으로는 차광명 전 유엔세계식량계획(WFP) 자문관이 임명됐다.

이날 각 총괄본부에는 7명의 청년보좌역이 임명됐다. 후보 청년보좌역에는 김성용 전 자유한국당 당협위원장, 김병준 상임선대위원장 청년보좌역은 장능인 전 자유한국당 비대위원, 주호영 조직총괄본부장 청년보좌역은 박진호 국민의힘 김포갑 당협위원장, 원희룡 정책총괄본부장 청년보좌역은 박민영 전 바른정당 청년대변인이 선임됐다. 권성동 종합지원총괄본부장 청년보좌역에는 윤희진 전 조명희 의원실 비서가, 이준석 홍보미디어총괄본부장 청년보좌역에는 박성민 전 국민의힘 청년당 창당추진위원장이 결정됐다. 조수진 공보단장 청년보좌역에는 문경준 전 콘라드아데나워재단 프로젝트 매니저가 임명됐다.

