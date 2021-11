지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까

[아시아경제 박지환 기자] 증권가가 제시한 목표주가와 현재 주가 차이를 뜻하는 ‘괴리율’ 상위 종목에 철강·화학업종 관련 종목들이 대거 포진한 것으로 나타났다. 현재 금리 상승과 코로나19 확산세 등으로 증시 변동성이 확대되고 있는 가운데 상대적으로 가격이 싼 저평가 종목들에 관심을 가져야 한다는 조언이 나온다.

29일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 증권사 3곳 이상이 목표주가를 제시한 종목들 가운데 지난 26일 종가 기준 주가 괴리율이 가장 큰 종목은 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 517,000 전일대비 7,000 등락률 +1.37% 거래량 23,158 전일가 510,000 2021.11.29 11:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목] "효성티앤씨 목표주가 100만원"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일효성티앤씨, 3분기 영업익 4339억원…전년非 555.9% '쑥' close (104.4%)로 조사됐다. 효성티앤씨의 26일 종가는 51만원으로 증권사 8곳이 제시한 평균 목표주가 104만2200원과의 괴리율이 100%를 넘는다. 뒤를 이어 SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 10,200 전일대비 250 등락률 -2.39% 거래량 81,465 전일가 10,450 2021.11.29 11:37 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “SK렌터카, 안정적 성장 지속 중”캐롯손보, SK렌터카 고객 퍼마일자동차보험 가입 혜택[클릭 e종목] "SK렌터카, 우려에도 렌탈 매출 호조" close (86.6%), 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 18,750 전일대비 600 등락률 -3.10% 거래량 65,956 전일가 19,350 2021.11.29 11:40 장중(20분지연) 관련기사 세아베스틸, 3Q 영업익 652억…전년比 흑자전환[특징주]포스코·현대제철 5% 하락…"中 감산 기대 너무 컸나"약세장 대안은 실적 앞세운 철강株 close (82.4%), OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 2,000 등락률 +1.81% 거래량 179,950 전일가 110,500 2021.11.29 11:41 장중(20분지연) 관련기사 '깜짝 실적' 발표했는데…청개구리 주가OCI, 3Q 영업익 전년비 976% 증가OCI, 오는 27일 기업설명회 개최 close (81.0%), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 1,000 등락률 +0.63% 거래량 189,253 전일가 157,500 2021.11.29 11:41 장중(20분지연) 관련기사 금호석유화학 휴그린, 온라인으로 셀프 견적과 시공 상담까지[클릭 e종목] "금호석유, 우려 대비 양호한 3Q 실적"금호석화, 3Q 영업익 6253억…전년比 192.5% close (81.0%), 한국철강 한국철강 104700 | 코스피 증권정보 현재가 7,500 전일대비 100 등락률 -1.32% 거래량 45,467 전일가 7,600 2021.11.29 11:38 장중(20분지연) 관련기사 '탄소중립'이 쏘아올린 고철값[클릭 e종목] “한국철강, 비수기에도 실적은 호조”[클릭 e종목]"한국철강, 역대급 실적 개선세...시총78% 보유 현금은 덤" close (79.7%), LX인터내셔널 LX인터내셔널 001120 | 코스피 증권정보 현재가 24,000 전일대비 450 등락률 -1.84% 거래량 216,355 전일가 24,450 2021.11.29 11:41 장중(20분지연) 관련기사 SKC, 대상·LX인터내셔널과 친환경 생분해 신소재 합작사 설립현장 소통만 50여회…'취임 9개월' 구자열 "수출기업 어려움 해결이 최우선"LX계열사, 정기 임원 인사…전무 6명 등 신규 승진·선임 close (77.2%), 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 262,500 전일대비 1,000 등락률 -0.38% 거래량 25,614 전일가 263,500 2021.11.29 11:40 장중(20분지연) 관련기사 "효성화학, 캐파(CAPA)가 달라졌다"효성화학, 계열사에 대한 236억 규모 채무보증 결정실적·신사업 긍정적...'F&F·하이브' 목표주가 상향 릴레이 close (75.8%), 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,500 전일대비 800 등락률 -2.04% 거래량 403,879 전일가 39,300 2021.11.29 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 원료운송에 친환경선박 쓴다미끄러지는 철강주현대제철, 2021년 'DJSI 월드 지수' 편입 close (73.9%) 등의 순이다. 괴리율이 높은 것은 그만큼 현재 주가 수준이 저평가 돼 있다는 뜻이다. 만약 괴리율이 100%라면 현재 주가보다 두 배 더 상승할 수 있다는 의미다.

현재 괴리율 상위 종목을 보면 대다수가 철강·화학 관련 종목들이다. 이들 종목들은 공통적으로 상반기 증시를 달궜지만 하반기 들어 실적 피크아웃(고점통과) 우려로 지지부지한 주가 흐름을 보이고 있다. 이들 종목들의 괴리율 확대는 증권사들이 주가 상승을 예상하기보다는 주가가 내리막길을 걸은 영향이다. KRX 철강 지수는 10월 이후 이달 26일까지 최근 두 달 새 13.4% 떨어졌다. 같은 기간 KRX 화학 지수 역시 13.3% 하락했다. 개별 종목별 하락세는 더욱 두드러진다. 한때 100만원을 넘봤던 효성티앤씨는 두달새 20% 넘게 빠지며 50만원 초반대에 머무르고 있다. 효성화학 역시 26.3% 내려앉으며 현재 25만원대에서 거래 중이다. 세아베스틸, 한국철강, 현대제철 등의 철강주들 역시 각각 25.3%, 23.8%, 17.0% 급감했다.

증권가에서는 철강과 화학 관련 종목들에 대한 우려가 과도하다고 보고 있다. 어느 정도 실적 둔화가 예상되지만 과거에 비해 튼튼한 이익 체력을 보여 줄 것이란 평가다. 특히 하반기 들어 주가가 크게 하락한 만큼 저점 매수 전략이 유효하다는 진단이다. 대신증권은 내년 화학 업종 전망에 대해 "글로벌 경기 회복, 물류 차질 완화 등에 따른 시황 반등을 기대할 수 있다"고 밝혔다. 정혜정 KB증권 연구원은 "중국의 탄소배출 감축 노력 강화에 따른 철강 공급 구조 변화로 인해 내년에도 철강 수급은 타이트할 것으로 판단한다"며 "주요 철강업체들의 수익성도 과거 대비 높은 수준에서 결정될 것으로 보인다"고 전망했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr