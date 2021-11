"숙박·음식점업 절반이 한계기업…코로나19에 10%p 이상 '쑥'"

[아시아경제 정현진 기자] 코로나19 여파로 전국의 숙박·음식점업의 타격이 큰 가운데 이 중 절반에 달하는 업체가 3년 연속 영업이익이 이자비용보다 낮은 한계기업에 해당하는 것으로 집계됐다. 코로나19 사태 이전에 비해 10%포인트 이상 증가한 것으로 숙박·음식점업이 집중돼 있는 제주도, 강원도 등을 중심으로 한계기업이 늘었다.

29일 전국경제인연합회는 한국기업(외감대상·비금융)을 대상으로 한계기업 비중을 조사한 결과 한국의 전체 한계기업 비중은 지난해 기준 17.8%로 100개 기업 중 18개 기업은 2018~2020년 3년 간 영업이익으로 이자비용조차 감당하지 못한 것으로 조사됐다고 밝혔다. 코로나19의 영향으로 한계에 다다른 기업들이 2018년 13.3%, 2019년 15.5%에 비해 늘었다.

업종별로는 숙박·음식업의 한계기업 비중이 지난해 45.4%로 2018년 34.1%에 비해 11.3%포인트 증가해 코로나19로 인한 영향을 가장 많은 받은 것으로 나타났다. 특히 숙박업의 한계기업 비중은 지난해 55.4%로 2018년 대비 11.5%포인트 증가했고 음식점·주점업은 지난해 18.3%로 2018년 대비 10.7%포인트 증가했다. 뒤이어 사업시설관리·사업지원서비스업(37.2%), 부동산업·임대업(32.7%) 등으로 나타났다.

지역별로는 제주도의 한계기업 비중과 증가율이 가장 높았다. 지난해 기준 제주도의 한계기업 비중은 42.7%로 광역시도와 자치시도 중 가장 높았고, 2018년 대비로도 8.8%포인트 증가해 증가폭 또한 광역시도·자치시도 중 가장 높았다. 제주도 외에 강원도(24.3%), 대전시(23.4%) 등이 뒤를 이었다.

제주, 강원, 대전의 경우 숙박·음식점업 또는 사업시설관리·사업지원 서비스업의 비중이 큰 지역이다. 제주도의 외감기업 중 숙박·음식점업 비중은 15.1%로, 조사대상 17개 지역 중 비중이 가장 높았다. 강원도도 숙박·음식점업의 비중이 6.2%로 제주에 이어 두 번째로 높았고 대전은 1.9%로 전국평균(1.8%)과 비슷했으나 사업시설관리 및 사업지원 서비스업의 비중이 5.8%로 전국에서 가장 높았다. 반면 제조업 비중은 제주 9.1%, 강원 37.0%, 대전 42.4%로 전국 평균(46.2%)을 하회했다.

반면 한계기업 비중이 가장 낮은 지역은 세종시(13.5%)로 조사됐으며 충청북도(14.3%), 인천시(14.4%) 순이었다. 이들 지역은 공통적으로 제조업 비중이 높은 것으로 나타났다. 제조업 비중은 세종 47.7%, 충북 68.7%, 인천 58.3%로 전국 평균(46.2%)보다 높았다. 반면 숙박?음식점업 비중은 세종 0%, 충북 0.8%로 전국 평균(1.8%)을 밑돌았고 인천은 1.8%로 전국평균 수준을 기록했으나 사업시설관리 및 사업지원 서비스업의 비중이 0.8%로 전국에서 가장 낮았다.

