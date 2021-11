금천구 기아차 부지에 공동주택 299가구 들어선다

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시 금천구 기아자동차 부지에 공동주택 299가구와 지식산업센터 등이 들어선다.

서울시는 26일 제10차 도시·건축공동위원회 수권소위원회를 열고 금천구 시흥동 996-3번지 일대에 대한 금천구심 지구단위계획 변경 및 기아자동차부지 특별계획구역 세부개발계획 결정안을 수정가결했다고 28일 밝혔다.

기아차 부지 특별계획구역은 1958년부터 자동차 점검을 위한 공장으로 이용돼 현재 기아차 시흥서비스센터로 운영 중이다.

이번 세부개발계획은 2030서울플랜, 준공업지역 종합발전계획 등 서울시 도시계획에 따라 산업과 주거, 지원시설을 복합화하는 내용으로 결정됐다.

세부적으로는 공동주택용지에 지하2층~지상25층짜리 공동주택 299가구가 들어선다. 산업용지에는 지하6층~지상12층 지식산업센터와 현대화된 자동차 관련시설을 조성하기로 했다. 공공시설용지에는 지역주민을 위한 도서관과 키움센터가 7층짜리 건물로 만들어진다.

서울시 관계자는 "노후화된 준공업지역 공장부지가 산업·주거 복합시설로 정비돼 지역 환경과 도시 경관 개선에 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

