삼성 더 프리미어, 美 프리미엄 프로젝터 시장서 점유율 28%로 1위

[아시아경제 정현진 기자] 삼성의 고급형 가정용 프로젝터 '더 프리미어'가 올해 미국 프리미엄 프로젝터 시장에서 1위에 올라섰다.

28일 삼성전자는 미 시장조사업체 NPD가 발표한 자료를 인용해 삼성 더 프리미어가 3000달러 이상 프로젝터 시장에서 올 들어 10월까지 금액 기준 누적 점유율 27.8%로 1위를 차지했다고 전했다.

특히 복잡한 설치 과정 없이 벽 앞에 설치해 사용 가능한 제품인 초단초점 시장에서는 올해 3분기 금액 기준 44%의 점유율을 기록했다. 초단초점 제품은 최소 단초점이 투사비율 0.37 이하인 제품 기준으로, 최근 시장이 확대되고 있다.

삼성전자가 지난해 10월 출시한 더 프리미어는 초단초점 방식을 적용해 설치가 복잡하지 않고 여러 스마트 TV 기능을 탑재하고 있어 넷플릭스, 유튜브, 디즈니플러스 등의 영상 콘텐츠를 즐길 수 있는 제품이다.

더 프리미어는 전문가들과 고객들의 호평도 받고 있다. 영화 관련 전문 매체인 미국의 '더 헐리우드 리포터'는 최근 더 프리미어에 대해 "세련된 외관 뿐만 아니라 환상적인 성능을 가진 최고의 프로젝터"라고 평가했다. 이 매체는 ▲5인치 높이와 1피트 너비의 크기로 완성된 세련된 디자인 ▲최대 120형까지 투사 가능한 초단초점 기능 ▲4K 화질과 30와트 스피커의 우수한 사운드 구현 ▲완벽한 스마트 TV 경험 등을 최고의 장점으로 꼽았다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 성일경 부사장은 "집 안에 자신의 취향과 라이프스타일에 맞는 홈 엔터테인먼트 환경을 구축하려는 소비자들이 더 프리미어를 선택하고 있다"면서 "초대형 스크린 선호 트렌드를 반영한 고객 맞춤형 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

